Хованцев оценил пятое место Мироновой в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Светланы Мироновой в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону. Спортсменка заняла пятое место с двумя промахами.
«Хочу положительно оценить выступление Мироновой. Света смогла собраться в таких погодных условиях и провести хорошую гонку. Два промаха лишили её медали, но самый обидный не последний промах, а тот, который на «лёжке». Она лёжа стреляет очень хорошо, и габарит был очень обидный. Если бы Света сделала ноль на третьем рубеже, у неё был бы ещё более высокий шанс на медаль. Позитив ещё в том, что даже к последнему рубежу она сохранила темп стрельбы. Такой темп называется тренировочный. Это очень здорово. К эстафете Света подходит с позитивом и будет более раскованна.
Чемпионат мира — особый турнир, особенно в плане психологии. Не все лидеры Кубка мира выдерживают темп чемпионата. Сегодня погодные условия позволяли нам рассчитывать на медали, да и соперники ошибались. Но, если говорить откровенно, сегодня только Миронова со своим ходом была лучшей. К сожалению, но биатлон — это биатлон», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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