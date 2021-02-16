Хованцев предложил заявить Миронову на эстафету на ЧМ по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал свой вариант состава на женскую эстафету на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения). По его словам, в состав надо включить Светлану Миронову, которая заняла пятое место в индивидуальной гонке, хотя допустила два промаха.

«Четвёрку на эстафету я вижу так: Миронова, Павлова, Акимова и Кайшева. Говорю это без расстановки по этапам. Состав вижу такой.

Хотя Куклина сегодня была хороша, но под конец начала проигрывать и отваливаться. Нужно помнить, что эстафета короче и тренеры лучше нас видят состояние спортсменок. Именно функциональное, кто больше готов и кто больше восстановился», — рассказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.