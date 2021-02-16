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Хованцев предложил заявить Миронову на эстафету на ЧМ по биатлону

Хованцев предложил заявить Миронову на эстафету на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал свой вариант состава на женскую эстафету на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения). По его словам, в состав надо включить Светлану Миронову, которая заняла пятое место в индивидуальной гонке, хотя допустила два промаха.

«Четвёрку на эстафету я вижу так: Миронова, Павлова, Акимова и Кайшева. Говорю это без расстановки по этапам. Состав вижу такой.

Хотя Куклина сегодня была хороша, но под конец начала проигрывать и отваливаться. Нужно помнить, что эстафета короче и тренеры лучше нас видят состояние спортсменок. Именно функциональное, кто больше готов и кто больше восстановился», — рассказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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