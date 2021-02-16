Дмитрий Васильев оценил выступление россиянок в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая пятое место с двумя промахами. Золото выиграла чешка Маркета Давидова.

«Задолго до чемпионата мира говорил, что у нашей сборной будут шансы. Самое главное требование — стрелять на ноль. Сегодня, например, Давидова, отстреляв без промахов, стала чемпионкой мира. Основные конкуренты «застрелились», а победила Давидова. Она, конечно, не аутсайдер, но вряд ли кто-то ставил на её победу. Она — молодец.



Миронова тоже была близка, но, к сожалению… Всё просто: надо хорошо стрелять. Если отстреляться на ноль, пусть даже ходом идём плохо, шансы всегда возрастают. Наши, к сожалению, этим шансом не воспользовались.

Главное требование — стрелять на ноль. Они всё это умеют: надо просто с холодной головой и горящим сердцем пройти гонку», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.