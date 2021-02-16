Светлана Миронова прокомментировала пятое место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, за счёт чего ей удалось стать пятой в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Спортсменка допустила два промаха.

«На сегодняшний день это мой лучший результат на чемпионате мира. Если проанализировать, как начинался турнир, то, думаю, это хорошая гонка и хорошие эмоции.

Два дня до индивидуальной гонки прошли быстро. Конечно, я переживала из-за спринта и шести промахов, но я всё проанализировала, нашла ошибки, поработала на тренировке и всё исправила. Рада, что сегодня получилось всё реализовать», — рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке неожиданно одержала представительница Чехии Маркета Давидова, которая отстрелялась с нулём.