Ханна Эберг поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира, Миронова — 17-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира по итогам индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке. На второе место поднялась шведка Ханна Эберг. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает 17-ю строчку.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 755.

2. Ханна Эберг (Швеция) – 729.

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 716.

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 619.

5. Доротея Вирер (Италия) – 605.

6. Франциска Пройс (Германия) – 600.

7. Анаис Шевалье (Франция) – 523.

8. Эльвира Эберг (Швеция) – 495.

9. Динара Алимбекова (Беларусь) – 493.

10. Маркета Давидова (Чехия) – 473...

17. Светлана Миронова (Россия) – 316...

24. Ульяна Кайшева (Россия) – 247...

29. Евгения Павлова (Россия) – 190...

34. Ирина Казакевич (Россия) – 169...

39. Лариса Куклина (Россия) – 148...

64. Татьяна Акимова (Россия) – 32...

68. Тамара Воронина (Россия) – 28...

73. Анастасия Гореева (Россия) – 17.

Победительницей индивидуальной гонки стала чешка Маркета Давидова.