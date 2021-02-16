Ханна Эберг поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира, Миронова — 17-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира по итогам индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке. На второе место поднялась шведка Ханна Эберг. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает 17-ю строчку.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 755.
2. Ханна Эберг (Швеция) – 729.
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 716.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 619.
5. Доротея Вирер (Италия) – 605.
6. Франциска Пройс (Германия) – 600.
7. Анаис Шевалье (Франция) – 523.
8. Эльвира Эберг (Швеция) – 495.
9. Динара Алимбекова (Беларусь) – 493.
10. Маркета Давидова (Чехия) – 473...
17. Светлана Миронова (Россия) – 316...
24. Ульяна Кайшева (Россия) – 247...
29. Евгения Павлова (Россия) – 190...
34. Ирина Казакевич (Россия) – 169...
39. Лариса Куклина (Россия) – 148...
64. Татьяна Акимова (Россия) – 32...
68. Тамара Воронина (Россия) – 28...
73. Анастасия Гореева (Россия) – 17.
Победительницей индивидуальной гонки стала чешка Маркета Давидова.
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