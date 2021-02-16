Миронова — о стрельбе: «спать с винтовкой» — это не помогает

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, за счёт чего прибавила на чемпионате мира. В спринте россиянка стала 64-й, допустив шесть промахов, а в индивидуальной гонке стала пятой с двумя промахами.

«Считаю, что «спать с винтовкой» — это не помогает. Можно просто брать винтовку и тренажить по часу-два, и ты получишь ноль эффекта. А можно проанализировать то, что делаешь, прийти на тренировку, исправить ошибки и следить за ними постоянно на занятии, и тебе это будет огромный плюс. Это лучше, чем по часу тупо лежать с винтовкой.

Меня постоянно вели по дистанции, говорили отставание. Когда приходила на рубежи, давала себе буквально две установки и вот так работала. Даже не знаю, как сегодня пробежала, какой был ход. Думаю, времени ушло многовато, но для сегодняшней гонки сойдёт.

Конечно, хочу бежать эстафету. Рассчитываю на неё. Надеюсь, тренеры выберут оптимальный состав и у нас будет сильная команда. Достаточно ли занять пятое место на чемпионате мира? Здесь важнее не то, кто какое место занял, а то, как ты работал. Всё-таки на эстафете я считаю, что основное — это стрельба. Но, если всё складывается — и стрельба, и ход, у эстафеты больше шансов на хорошее место", — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».