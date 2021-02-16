Васильев оценил решение тренеров не ставить Латыпова и Бабикова на индивидуальную гонку

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение тренерского штаба не ставить Эдуарда Латыпова и Антона Бабикова на индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.
«Отсутствие Латыпова и Бабикова на индивидуальной гонке — это неожиданное решение. Хотя всё, что сейчас происходит в команде, довольно нелогично. Но данное решение одобряю: всё же Латыпову надо дать отдохнуть. Вряд ли он отстреляется на ноль — в таком случае рассчитывать на хорошее место не придётся. Эдуарду надо сосредоточиться на эстафетной гонке и масс старте.
Думаю, Бабикову нужно бежать первый этап в эстафете. Если тренеры руководствовались этим решением — всё правильно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Мужская индивидуальная гонка состоится завтра, 17 февраля.
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