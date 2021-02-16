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Мартен Фуркад не исключил, что согласился бы стать тренером сборной России по биатлону

Мартен Фуркад не исключил, что согласился бы стать тренером сборной России по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад допустил, что ответил бы утвердительно, если бы его пригласили поработать в сборной России. Фуркад завершил карьеру в 2020 году.

«Что отвечу, если позовут работать тренером в России? Это мог бы быть чудесный вызов. Вы знаете моё отношение. Россия — это не просто одна из, а самая зимняя страна в мире. Мне удивительно не видеть её в числе доминирующих наций в биатлоне, как Норвегия и Франция сейчас.

Мне бы очень хотелось, чтобы российские атлеты вернулись на ведущие позиции в мире. Уверен, что им это под силу. Но уже не раз говорил, что прекрасно понимаю, насколько тяжело наладить взаимодействие между СБР и всеми регионами такой огромной страны. Тренеру национальной сборной сложно избежать внутренних противостояний.

Но если мне дадут полный карт-бланш, то почему бы и нет. Правда, я сейчас задумался, о дочерях вспомнил. Не знаю, смогу ли снова оставить надолго их и родной дом. Но я бы точно подумал над приглашением из России», — сказал француз в эфире «Матч ТВ».

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