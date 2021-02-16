Стурла Холм Легрейд: Фуркад тайно тренировался. Нам будет нелегко

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал прибытие француза Мартена Фуркада на чемпионат мира в Поклюке (Словения).

«Было бы здорово получить шанс обыграть его. Думаю, он в прекрасной форме. Он тайно тренировался. Не думаю, что нам будет легко. Если он сможет стартовать завтра, то будет крепким орешком», — приводит слова Легрейда TV2.

Завтра, 17 февраля, на чемпионате мира состоится мужская индивидуальная гонка.

Мартен завершил спортивную карьеру в прошлом году. Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции.