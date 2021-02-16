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«До сих пор не очень верю». Давидова – о победе в индивидуальной гонке чемпионата мира

«До сих пор не очень верю». Давидова – о победе в индивидуальной гонке чемпионата мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Чешка Маркета Давидова прокомментировала победу в женской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Для неё это первая победа на мировых первенствах.

«До сих пор не очень в это верю. Удача повернулась ко мне, хорошо отстрелялась. Хотя последний этап был тяжёлым, я даже думала, что не добегу», — приводит слова Давидовой Idnes.cz.

Чешка отметила, что не делала ничего особенного перед гонкой: «Мой тренер дал мне несколько советов, и я попыталась воспользоваться ими. Я держала в голове несколько вариантов развития событий, так что это пригодилось».

«Надеюсь, что в субботней эстафете мы с девушками покажем, что можем хорошо стрелять и что мы здесь не просто так», — добавила Давидова.

Давидова неожиданно выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Россия — без медалей
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