Майгуров: день, который подарил нам надежду. Верю в правильность выбранного курса

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о выступлении россиянки Светланы Мироновой в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Светлана стала пятой, показав лучшее время среди россиянок.

«День, который подарил нам надежду. Хочу поддержать нашу команду и тренерский штаб. Света Миронова была в одном выстреле от медали, показала достойный результат, а ровная работа на дистанции всех наших девушек — залог успеха в командных дисциплинах. Кредит доверия тренерам по-прежнему полон, я верю в правильность выбранного курса», – приводит слова Майгурова официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, победу в индивидуальной гонке одержала чешка Маркета Давидова. Второй с отставанием в 27,9 секунды стала представительница Швеции Ханна Эберг. Бронза досталась Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии.