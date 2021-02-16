Майгуров: день, который подарил нам надежду. Верю в правильность выбранного курса

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о выступлении россиянки Светланы Мироновой в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Светлана стала пятой, показав лучшее время среди россиянок.
«День, который подарил нам надежду. Хочу поддержать нашу команду и тренерский штаб. Света Миронова была в одном выстреле от медали, показала достойный результат, а ровная работа на дистанции всех наших девушек — залог успеха в командных дисциплинах. Кредит доверия тренерам по-прежнему полон, я верю в правильность выбранного курса», – приводит слова Майгурова официальный сайт Союза биатлонистов России.
Напомним, победу в индивидуальной гонке одержала чешка Маркета Давидова. Второй с отставанием в 27,9 секунды стала представительница Швеции Ханна Эберг. Бронза досталась Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии.
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