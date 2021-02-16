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Ханна Эберг прокомментировала завоевание серебряной медали в индивидуальной гонке на ЧМ

Ханна Эберг прокомментировала завоевание серебряной медали в индивидуальной гонке на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала свой результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Ханна с отставанием в 27,9 секунды стала второй.

«Это отличный день, потому что в последнее время мне было непросто. Я действительно очень довольна этой медалью. Даже когда я допустила промах, я продолжала верить, что смогу войти в тройку. Надеюсь, что и дальше у меня будет возможность проявить себя на этом турнире», — приводит слова Эберг L'Equipe.

Победу в индивидуальной гонке одержала чешка Маркета Давидова. Бронза досталась Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии. Светлана Миронова стала пятой, показав лучшее время среди россиянок.

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