Ханна Эберг прокомментировала завоевание серебряной медали в индивидуальной гонке на ЧМ
Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала свой результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Ханна с отставанием в 27,9 секунды стала второй.
«Это отличный день, потому что в последнее время мне было непросто. Я действительно очень довольна этой медалью. Даже когда я допустила промах, я продолжала верить, что смогу войти в тройку. Надеюсь, что и дальше у меня будет возможность проявить себя на этом турнире», — приводит слова Эберг L'Equipe.
Победу в индивидуальной гонке одержала чешка Маркета Давидова. Бронза досталась Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии. Светлана Миронова стала пятой, показав лучшее время среди россиянок.
Ханна Эберг: не узнаю своё тело
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
19:58
-
19:44
-
19:28
-
19:05
-
18:44
-
18:13
-
17:51
-
17:19
-
16:59
-
16:31
-
16:26
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
16:09
-
16:09
-
16:05
-
16:04
-
16:01
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:49
-
15:37
-
15:32
-
14:19
-
14:17
-
13:34
-
13:23
-
13:00
-
12:09
-
12:01
-
11:47
-
11:24
-
10:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам