Польховский поделился планами по формированию состава на сингл-микст на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону—2021 в Поклюке (Словения) планируется участие Эдуарда Латыпова. Гонка состоится 18 февраля.



«Планируем, что Латыпов побежит в сингл-миксте. Кто побежит из женщин, рассмотрим завтра. Мы всегда стараемся не выдавать раньше времени, потому что может же произойти разное: допустим, человек заболеет, а к нам потом будут вопросы, почему изменили состав», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».



Напомним, сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира прошла индивидуальная гонка. Победу одержала чешская биатлонистка Маркета Давидова. Второй с отставанием в 27,9 секунды стала представительница Швеции Ханна Эберг. Бронза досталась Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии. Светлана Миронова стала пятой, показав лучшее время среди россиянок.

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