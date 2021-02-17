Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону в Поклюке
Сегодня, 17 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 12-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (41-й), Евгений Гараничев (81-й) и Карим Халили (96-й).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке
На чемпионате мира 2020 года в Антхольце (Италия) победу в индивидуальной гонке одержал француз Мартен Фуркад. Серебряным призёром стал норвежец Йоханнес Бё. Бронзу завоевал австриец Доминик Ландертингер.
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