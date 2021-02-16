Определись стартовые номера российских биатлонистов на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ
Завтра, 17 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Старт запланирован на 16:30 мск.
Первым из россиян на дистанцию выйдет Александр Логинов, получивший 12-й стартовый номер. Матвей Елисеев стартует под 41-м номером. Евгений Гараничев начнёт гонку 81-м, Карим Халили – 96-м.
Напомним, сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира прошла женская индивидуальная гонка. Победу одержала чешская биатлонистка Маркета Давидова. Второй с отставанием в 27,9 секунды стала представительница Швеции Ханна Эберг. Бронзовая награда досталась Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии. Светлана Миронова стала пятой, показав лучшее время среди российских биатлонисток.
Майгуров: день, который подарил нам надежду. Верю в правильность выбранного курса
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