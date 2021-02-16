Гурьев: с одной минутой штрафа Миронова сегодня была бы третьей

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление россиянки Светланы Мироновой в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Светлана стала пятой, показав лучшее время среди российских биатлонисток.
«Ожидал ли, что Миронова справится со стрельбой? Ей надо было перестроиться внутренне после нехорошей ситуации со стойкой в предыдущих гонках. Был риск, что она может себя закопать этими неудачами в стрельбе, но Света перестроилась внутренне на качественную работу, забыла про те промахи и мобилизовала себя. У неё есть резервы в стрельбе, которые позволяют ей делать даже меньше, чем два промаха. С одной минутой штрафа она была бы сегодня третьей.
Между ними (Мироновой и Ингрид Ландмарк Тандреволд. — Прим. «Чемпионата») была секунда разницы. Если бы её вели на третье место, она бы отыграла эту секунду», — приводит слова Гурьева News.ru.
- 16 февраля 2021
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