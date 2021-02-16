Валерий Польховский: Миронова отвоевала право выступить в женской эстафете

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился своим мнением о выступлении россиянки Светланы Мироновой в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Светлана стала пятой, показав лучшее время среди российских биатлонисток.



«Конечно, СМИ могут и «погонять» нас за результаты. Мы идём своим путем, хотим только лучшего. Сегодня, к сожалению, Светлана не справилась со стрельбой, а могло бы быть призовое место. Однако прогресс идёт, пусть небольшой, но идёт. Светлана, конечно, отвоевала право выступить в женской эстафете», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».

Напомним, завтра на чемпионате мира состоится мужская индивидуальная гонка. Старт запланирован на 16:30 мск.