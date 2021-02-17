Пихлер рассказал о проблеме, с которой сталкиваются тренеры при работе со сборной России

Известный немецкий тренер по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал результаты россиян на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
«Справедливо говорить, что нужны медали, но этот чемпионат мира очень сложный. Сегодняшний день был неплохим – пятое место Мироновой. Будем надеяться, завтра тоже покажут достойный результат. Впереди ещё много стартов, думаю, у ребят будет чуть больше удачи!
Надо готовиться к Олимпийским играм и не обращать внимания на прессу. У сборной России хорошие тренеры, которые могут поддерживать нужный микроклимат в команде и привести биатлонистов к медалям.
Но в России сложно работать ещё и потому, что все эксперты сегодня радуются, когда команда побеждает, а завтра те же эксперты будут резко критиковать, когда команда останется без медалей. В этом проблема. Когда я работал, мы попадали в топ-6 – все говорили, что это плохо», – приводит слова Пихлера «Спорт-экспресс»
Пихлер также поделился мнением о словах француза Мартена Фуркада о желании поработать в России.
«Думаю, Фуркад просто пошутил. У России сейчас хороший тренерский штаб. Проблема вовсе не в тренерском штабе – просто надо работать в тишине, и тогда результаты придут. Насчет Фуркада – не знаю, насколько хорошим тренером он будет», – сказал Пихлер.
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