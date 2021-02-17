Светлана Миронова: всё, что можно было проиграть, мы проиграли

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, с каким настроем выходила на индивидуальную гонку на чемпионате мира в Поклюке, в которой она заняла пятое место.

«У меня спросил тренер, готова ли я бежать индивидуальную гонку. Я сказала, что да, готова. Дальше уже они принимали решение, кого ставить. Знаете, на самом деле во вторник я была максимально расслабленна по сравнению с предыдущими гонками. Потому что, как говорится, всё, что можно было проиграть, мы проиграли. Теперь уже цепляться не за что. Было видно, что здесь я не нахожусь в статусе лидера. Не попасть в пасьют — это просто фиаско. Поэтому я была достаточно расслабленна», — цитирует Миронову сайт «Матч ТВ».

Светлана также рассказала, как воспринимает критику со стороны болельщиков.

«Если честно, то я была в таком состоянии после гонок, что у меня просто не было сил, чтобы что-то читать. Я абсолютно ничего не читала за исключением того, что у меня в директе были открытые сообщения. Такие сообщения я читаю. И на них отвечаю. Те, что недоступны для меня, я их не смотрю. Там были хорошие пожелания. Я благодарила болельщиков за поддержку, потому что несмотря на такие результаты, они всё равно со мной и поддерживают. Это очень приятно.

Здесь нет цветочной церемонии? Сэкономим время. Я всегда счастливая. Даже после плохих гонок стараюсь не унывать и быть счастливой", — призналась Миронова.

Сборная России на чемпионате мира 2021 года пока не завоевала ни одной медали.