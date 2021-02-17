Мартен Фуркад рассказал, как в IBU солгали ему насчёт шприца со следами допинга

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал, как узнал, что сделали со шприцом со следами допинга, обнаруженном на трассе в Антхольце в ходе сезона-2014/2015.

Напомним, бывший генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Рёш во время общения с комиссией спортсменов заявила, что шприц передали полиции. Однако независимая комиссия IBU выяснила, что на самом деле шприц не отдавали.

«Я узнал о шприце посредством утечки информации, потому что немногие люди были в курсе – лишь несколько человек в руководстве IBU. Один из них был огорчён, что никакие меры не приняты, и сообщил мне об обнаружении шприца на трассе.

Во время встречи комиссии спортсменов я спросил Николь Рёш, что сделали со шприцем, потому что такие вещи нельзя скрывать ни федерациям, ни тренерам, ни кому-либо ещё. Когда утаивают такую информацию, это означает, что есть что скрывать.

Когда узнал, что она солгала? Когда прочитал отчёт (независимой комиссии. — Прим. «Чемпионата»). Все спортсмены, которые были на встрече, впоследствии поняли, что IBU не сделал всё возможное, чтобы найти владельца шприца. Но я бы никогда не подумал, что они просто выбросили его в мусорное ведро и никогда даже не пытались узнать, кому он принадлежит», — цитирует Фуркада TV2.