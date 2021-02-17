Лариса Куклина прокомментировала 14-е место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Она заняла 14-е место, допустив один промах.

«Не скажу, что было тяжело (на последнем круге. — Прим. «Чемпионата»). Я как взяла со старта один темп, то им и шла. Возможно, лидеры добавили на последнем круге, а я прошла ровно тем же темпом.

Повторю, что мне тяжело без стартов. Если бы у меня они были, то ситуация по кругам и ходом была бы лучше. Это знают тренеры. Такая у меня специфика. Даже тот же чемпионат Европы. Думали, что четыре старта — тяжело. А на самом деле посмотрите, я от старта к старту форму набираю, становится лучше, легче.

Я вообще никогда не волнуюсь. Сказали стартовать — пошла стартанула. Дали шанс — по максимуму выжала», — цитирует Куклину «Матч ТВ».