Куклина оценила критику в адрес Польховского за выбор места сбора перед ЧМ

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала критику в адрес главного тренера сборной России Валерия Польховского. Напомним, сборная России перед чемпионатом мира провела сбор в горах в Поклюке, а не в равнинном Бледе, российские биатлонисты не завоевали пока ни одной медали на ЧМ.

«С моей стороны будет неправильно осуждать это решение. Здесь полностью решали тренеры, где лучше готовиться. У Валерия Николаевича большой опыт за спиной. Я не вправе что-то думать. Сказали готовиться здесь — значит будем готовиться здесь.

Лидеры же ездят каждый день вверх-вниз и завоёвывают медали. Не знаю, сложно это или нет. До этого на Кубке мира жили в Бледе. Конечно, это нелегко. Ты тратишь на дорогу в сумме полтора часа. Если честно, не знаю, хорошо это или плохо», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».