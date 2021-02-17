Аликин отреагировал на слова Фуркада о возможности работы в сборной России по биатлону

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Ранее Фуркад допустил, что ответил бы утвердительно, если бы его пригласили поработать в сборной России.
«Фуркад просто пошутил, не поняли, что ли? Он шутит, а люди принимают это за чистую монету… А так, одно дело бегать, другое — тренировать.
Я в целом не сторонник того, чтобы приглашать к нам иностранных специалистов. Было у нас уже два таких и чего? Чем закончилось? Гросс прилично бегал, взяли его, и что он показал? Фуркад ничем не отличается, спортсмен великий, но это не говорит, что он будет хорошим тренером.
В общем, я против иностранных тренеров в сборной команде. Своих надо воспитывать, работать над ними, чтобы результат показывали», — цитирует Аликина Sport24.
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