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Аликин отреагировал на слова Фуркада о возможности работы в сборной России по биатлону

Аликин отреагировал на слова Фуркада о возможности работы в сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0
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Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Ранее Фуркад допустил, что ответил бы утвердительно, если бы его пригласили поработать в сборной России.

«Фуркад просто пошутил, не поняли, что ли? Он шутит, а люди принимают это за чистую монету… А так, одно дело бегать, другое — тренировать.

Я в целом не сторонник того, чтобы приглашать к нам иностранных специалистов. Было у нас уже два таких и чего? Чем закончилось? Гросс прилично бегал, взяли его, и что он показал? Фуркад ничем не отличается, спортсмен великий, но это не говорит, что он будет хорошим тренером.

В общем, я против иностранных тренеров в сборной команде. Своих надо воспитывать, работать над ними, чтобы результат показывали», — цитирует Аликина Sport24.

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