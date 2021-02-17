Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомменировала завоевание бронзы чемпионата мира

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд поделилась впечатлениями от завоевания бронзы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Чувствую облегчение и радость. Жду момента, когда смогу созвониться со своими родными, чтобы разделить этот момент. Я проделала отличную работу, в первую очередь психологически. В начале гонки я была в хорошей позиции, но допустила промах. Мне наконец-то удалось концентрироваться на том, что я всё ещё могу бороться за высокие места, а не на ошибке. Это позволило мне спокойно пройти оставшуюся дистанцию. Думаю, на последнем круге каждый из команды, кто находился возле трассы, пытался мне что-то сказать. Не уверена, что слышала всё. Бежать было тяжело, но здорово!



Я занимаюсь йогой и медитацией каждый день. Во время медитации я не представляю процесс стрельбы, просто стараюсь расслабиться и сосредоточиться на ощущениях в теле. Такая практика помогает мне снимать стресс и быть в мире с собой, но я занимаюсь этим не только из-за биатлона. Просто мне это подходит.



В команде у меня своё место, и я прекрасно его осознаю. Я громко разговариваю и смеюсь, поэтому, думаю, остальные тоже знают, что я рядом. Я радуюсь ещё и за Иду Лиен. Наши лидеры выступили неудачно, но мы с Идой провели хорошую гонку и показали, что можем помочь команде», — приводит слова Тандреволд Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала чешка Маркета Давидова. Серебро завоевала шведка Ханна Эберг.