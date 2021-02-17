Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомменировала завоевание бронзы чемпионата мира

Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомменировала завоевание бронзы чемпионата мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд поделилась впечатлениями от завоевания бронзы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Чувствую облегчение и радость. Жду момента, когда смогу созвониться со своими родными, чтобы разделить этот момент. Я проделала отличную работу, в первую очередь психологически. В начале гонки я была в хорошей позиции, но допустила промах. Мне наконец-то удалось концентрироваться на том, что я всё ещё могу бороться за высокие места, а не на ошибке. Это позволило мне спокойно пройти оставшуюся дистанцию. Думаю, на последнем круге каждый из команды, кто находился возле трассы, пытался мне что-то сказать. Не уверена, что слышала всё. Бежать было тяжело, но здорово!

Я занимаюсь йогой и медитацией каждый день. Во время медитации я не представляю процесс стрельбы, просто стараюсь расслабиться и сосредоточиться на ощущениях в теле. Такая практика помогает мне снимать стресс и быть в мире с собой, но я занимаюсь этим не только из-за биатлона. Просто мне это подходит.

В команде у меня своё место, и я прекрасно его осознаю. Я громко разговариваю и смеюсь, поэтому, думаю, остальные тоже знают, что я рядом. Я радуюсь ещё и за Иду Лиен. Наши лидеры выступили неудачно, но мы с Идой провели хорошую гонку и показали, что можем помочь команде», — приводит слова Тандреволд Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала чешка Маркета Давидова. Серебро завоевала шведка Ханна Эберг.

Норвежская биатлонистка Тандреволд рассказала, почему высовывает язык во время гонок
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021