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Казакевич рассказала, как восприняла критику от Губерниева

Казакевич рассказала, как восприняла критику от Губерниева
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич рассказала, как отнеслась к критике со стороны известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«За несколько дней до спринта на чемпионате мира я посмотрела «истории» (в «Инстаграме». — Прим. «Чемпионата») Дмитрия Губерниева, где он сказал, что меня незаслуженно поставили в спринт. Якобы поставили только потому, что мой личный тренер – Шашилов. Неприятно такое слышать, естественно. Возможно, это даже была мотивация для меня.

Да, мне дали шанс, никто не ждал, что я выйду и у всех выиграю. Даже при чистой стрельбе борьба за топ-6 была бы идеальным результатом. Конечно, была внутренняя злость, хотелось потом что-нибудь наговорить в интервью. Но я подумала, что это того не стоит, лучше посмеяться над этим. Людям свойственно критиковать, создавать хайп. Все хотят создать хайп, сенсацию», — рассказала Казакевич в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России (СБР).

Губерниев отреагировал на слова Казакевич о критике от него
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