Губерниев отреагировал на слова Казакевич о критике от него
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова биатлонистки сборной России Ирины Казакевич. Ранее Казакевич рассказала, как восприняла критику в свой адрес от Губерниева, который заявил до этого, что её незаслуженно заявили на спринтерскую гонку на чемпионате мира.
«Плох тот биатлонист, кому не задают вопросов про комментатора», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, Казакевич показала 19-й результат в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) и 23-й — в гонке преследования. В общем зачёте сезона Кубка мира российская спортсменка располагается на 34-м месте, на её счету 169 очков.
Ранее Ирина Казакевич рассказала, что представители сборной Чехии не очень дружелюбно к ней относятся.
Ирина Казакевич: здороваешься с кем-то из сборной Чехии — воротят нос
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