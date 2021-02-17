Васнецова — 16-я в индивидуальной гонке на 4-м этапе Кубка IBU, у Кудисовой — 10 промахов

Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт стала победительницей короткой индивидуальной гонки на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второе место заняла её соотечественница Ханна Кебингер. Тройку призёров замкнула американка Мадлен Грейс Фанёф.



Лучшая из россиянок, Валерия Васнецова, продемонстрировала 16-й результат. За каждый промах спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.



Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км. Женщины

1. Ванесса Фойгт (Германия) — 38.52,3 (0).

2. Ханна Кебингер (Германия) — +6,9 (0).

3. Мадлен Грейс Фанёф (США) — +26,2 (1).

4. Марион Дайгентеш (Германия) — +28,3 (1).

5. Анна Вайдель (Германия) — +45,1 (2)...

16. Валерия Васнецова (Россия) — +1.42,6 (3)...

19. Наталья Гербулова (Россия) — +2.12,8 (4)...

22. Анастасия Егорова (Россия) — +2.42,2 (4)...

24. Елизавета Каплина (Россия) — +2.48,9 (1)...

44. Полина Шевнина (Россия) — +4.13,8 (4)...

47. Екатерина Носкова (Россия) — +4.38,1 (7)...

55. Ольга Мощенкова (Россия) — +5.29,7 (6)...

69. Алина Кудисова (Россия) — +7.48,2 (10).