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Биатлон, Кубок IBU сезона-2020/2021 — результаты женской индивидуальной гонки, 4-й этап, Брезно-Осрблье

Васнецова — 16-я в индивидуальной гонке на 4-м этапе Кубка IBU, у Кудисовой — 10 промахов
Биатлон / Кубок IBU 0
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Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт стала победительницей короткой индивидуальной гонки на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второе место заняла её соотечественница Ханна Кебингер. Тройку призёров замкнула американка Мадлен Грейс Фанёф.

Лучшая из россиянок, Валерия Васнецова, продемонстрировала 16-й результат. За каждый промах спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км. Женщины
1. Ванесса Фойгт (Германия) — 38.52,3 (0).
2. Ханна Кебингер (Германия) — +6,9 (0).
3. Мадлен Грейс Фанёф (США) — +26,2 (1).
4. Марион Дайгентеш (Германия) — +28,3 (1).
5. Анна Вайдель (Германия) — +45,1 (2)...
16. Валерия Васнецова (Россия) — +1.42,6 (3)...
19. Наталья Гербулова (Россия) — +2.12,8 (4)...
22. Анастасия Егорова (Россия) — +2.42,2 (4)...
24. Елизавета Каплина (Россия) — +2.48,9 (1)...
44. Полина Шевнина (Россия) — +4.13,8 (4)...
47. Екатерина Носкова (Россия) — +4.38,1 (7)...
55. Ольга Мощенкова (Россия) — +5.29,7 (6)...
69. Алина Кудисова (Россия) — +7.48,2 (10).

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Индивидуальная гонка 12,5 км
17 февраля 2021, среда. 12:30 МСК
Окончено
1
Ванесса Фойгт
Германия
38:52.3
2
Ханна Кебингер
Германия
+6.9
3
Мадлен Грейс Фанёф
США
+26.2
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