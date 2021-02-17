Губерниев отреагировал на слова Фуркада о возможности работы в сборной России по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Ранее Фуркад допустил, что ответил бы утвердительно, если бы его пригласили поработать в сборной России.
«Обратите внимание, задали Фуркаду вопрос про работу со сборной России! Получили прекрасный ответ — и понеслась! Обсуждают все! Занавес», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
32-летний Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион (абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира (первый в истории биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира семь раз).
- 17 февраля 2021
-
14:11
-
13:55
-
13:16
-
12:20
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:24
-
11:17
-
11:09
-
10:09
-
09:40
-
09:24
-
09:11
-
08:43
-
08:38
-
08:30
-
01:16
-
00:59
-
00:52
- 16 февраля 2021
-
23:51
-
22:30
-
21:26
-
19:58
-
19:44
-
19:28
-
19:05
-
18:44
-
18:13
-
17:51
-
17:19
-
16:59
-
16:31
-
16:26
-
16:24