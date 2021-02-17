Губерниев отреагировал на слова Фуркада о возможности работы в сборной России по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Ранее Фуркад допустил, что ответил бы утвердительно, если бы его пригласили поработать в сборной России.

«Обратите внимание, задали Фуркаду вопрос про работу со сборной России! Получили прекрасный ответ — и понеслась! Обсуждают все! Занавес», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

32-летний Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион (абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира (первый в истории биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира семь раз).