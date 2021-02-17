Президент СБР Майгуров: я не готов рассматривать Фуркада как тренера сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Ранее Фуркад допустил, что ответил бы утвердительно, если бы его пригласили поработать в сборной России.
«Серьёзно я к этому не отношусь. Хотя, возможно, он и сказал об этом серьёзно. Лично я на сегодняшний день не готов рассматривать Фуркада как тренера национальной команды.
Быть спортсменом — одно, а быть тренером — совсем другое. У нас было много опыта. Взять того же Пихлера, Гросса. Они все были успешны, если взять результаты их работы и результаты после них. Гросс — большой профессионал. Он пришёл в команду со своим бэкграундом. Знаю, что в Германии не так просто быть тренером. Нужно закончить институт, получить профессию. Что они и сделали: и Гросс, и Пихлер.
Да, Фуркад — великий спортсмен. Приведёт ли он нашу команду к победе? Может быть. Но в данном случае я никак этот вариант не рассматриваю», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».
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