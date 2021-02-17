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Тренер сборной России объяснил, почему Латыпова не заявили на индивидуальную гонку на ЧМ

Тренер сборной России объяснил, почему Латыпова не заявили на индивидуальную гонку на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский объяснил, почему Эдуард Латыпов не попал в заявку на индивидуальную гонку.

«На сегодня Латыпов не обладает такой надёжностью в стрельбе, как Логинов и Елисеев, поэтому ставим его в сингл-микст, где важнее скорость. К тому же там есть дополнительные патроны», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Также Каминский оценил шансы Александра Логинова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева и Карима Халили.

«Шансы Логинова на медаль? Главное, чтобы Саша справился со стрельбой, если справится со стрельбой, то всё будет нормально. 22 секунды отставания от Бё ходом в пасьюте — это, конечно, положительная динамика. Думаю, стартами он набирает форму. Всё-таки напомню, что он перед Новым годом никак не мог набрать нужную форму, там был провал, поэтому сейчас он навёрстывает.

Что касается Елисеева, то если он стрельнёт ноль, то вполне может побороться. По преследованию мы тоже увидели, что его состояние улучшается.

О состоянии Гараничева могу судить только по тренировкам. Женя ближе к тому состоянию, в котором был в Хохфильцене, где он показывал неплохие результаты.

Карим в спринте переволновался. Сейчас, думаю, успокоится. Его результат в первую очередь зависит от стрельбы», — добавил он.

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