Гурьев — о сборах перед ЧМ в Поклюке: легко быть сильным задним умом и рассуждать

Бывший тренер женской сборной России Леонид Гурьев поделился мнением о мнении, согласно которому команда допустила ошибка, отправившись на подготовку к чемпионату мира в Поклюку (Словения). Российские биатлонисты одними из первых приехали в Поклюку, где и проходит турнир.
«Мы изначально все радовались, что нашли это место благодаря Королькевичу. Я знаю хорошо эту гору с бесконечными поворотами и крутыми спусками. Не каждый эту дорогу переносит комфортно.
Хорошо, что болельщиков ещё нет, а если бы их возили автобусы, представляете себе столпотворение на этой узкой дороге? Получается, что команда проводит там 16 дней до чемпионата мира и 12 – во время. Итого 28 дней.
Норвежцы тоже наверху живут с украинцами, они поживее выглядят. В то же время Экхофф и Йоханнес Бё уезжали готовиться в Норвегию и сейчас приносят им медали. Лагрейда, Рёйселанд и Дале колбасит после горного сбора.
Когда нет медалей на чемпионате мира, очень легко быть сильным задним умом и рассуждать, что надо было делать так или этак. При этом забываем, что во время пандемии было большой удачей забронировать эти места», — цитирует Гурьева News.ru.
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