Никита Поршнев выиграл короткую индивидуальную гонку на 4-м этапе Кубке IBU, Сучилов – 6-й

Завершилась короткая индивидуальная гонка на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Победу одержал россиянин Никита Поршнев. Вторым стал немецкий биатлонист Юстус Штрелов. Третьим финишировал представитель Норвегии Эндре Стрёмсхейм.



Ещё один россиянин — Семён Сучилов финишировал шестым.



Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Короткая индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины

1. Никита Поршнев (Россия) — 39.22,2 (0 промахов)

2. Юстус Штрелов (Германия) — отставание 13,6 (1)

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 15,7 (2)

6. Семён Сучилов – 30,8 (2)

16. Кирилл Стрельцов – 1.20,3 (3)

27. Вадим Филимонов – 2.21,8 (2)

35. Василий Томшин – 3.06,9 (4)

39. Евгений Идинов (все – Россия) — 3.29,4 (5).