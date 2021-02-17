Никита Поршнев выиграл короткую индивидуальную гонку на 4-м этапе Кубке IBU, Сучилов – 6-й
Завершилась короткая индивидуальная гонка на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Победу одержал россиянин Никита Поршнев. Вторым стал немецкий биатлонист Юстус Штрелов. Третьим финишировал представитель Норвегии Эндре Стрёмсхейм.
Ещё один россиянин — Семён Сучилов финишировал шестым.
Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Короткая индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины
1. Никита Поршнев (Россия) — 39.22,2 (0 промахов)
2. Юстус Штрелов (Германия) — отставание 13,6 (1)
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 15,7 (2)
6. Семён Сучилов – 30,8 (2)
16. Кирилл Стрельцов – 1.20,3 (3)
27. Вадим Филимонов – 2.21,8 (2)
35. Василий Томшин – 3.06,9 (4)
39. Евгений Идинов (все – Россия) — 3.29,4 (5).
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