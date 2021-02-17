Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд поделился эмоциями после победы в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).



«Просто великолепно. Это была невероятно волнующая история. Делал всё от себя зависящее. Собрал волю в кулак. Перед стартом я провожу специальную медитацию. Работаю над дыханием», — сказал Легрейд в эфире «Матч ТВ».



Напомним, серебряную медаль завоевал немецкий биатлонист Арнд Пайффер. Третьем стал представитель Норвегии Йоханнес Дале.



Российские биатлонисты не смогли завоевать награды. Лидер команды Александр Логинов на первых двух огневых рубежах допустил три промаха, после чего выбыл из борьбы за медали. Подвела стрельба и Матвея Елисеева.



До последнего на медаль претендовал Карим Халили. Россиянин точно стрелял на всех огневых рубежах, но уступил соперникам ходом. В итоге он финишировал пятым, став лучшим среди россиян.

Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ, Халили — шестой