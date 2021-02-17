Халили: три круга я вообще кайфовал, спасибо украинской команде, ехал за ними

Российский биатлонист Карим Халили поделился эмоциями от индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Халили стал лучшим среди российских биатлонистов, заняв шестое место. Победителем гонки стал норвежец Стурла Холм Легрейд.

«Четыре ноля? Хорошее достижение. И на чемпионате Европы было четыре нуля, и сейчас — хороший результат. В целом, наверное, можно было ждать лучшего результата с точной стрельбой. Но сейчас для меня это неплохо.

Три круга я вообще ехал кайфовал, спасибо украинской команде, я ехал за ними. Но затем уже стало тяжелее. На последнем огневом рубеже было трудно, были мысли, что надо точно стрелять.

Лучшее ли сейчас состояние? Нет, на Кубке IBU было лучше, я думаю», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».