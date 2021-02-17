Драчёв: Халили подтвердил, что, стреляя на ноль, ты гарантированно будешь в десятке

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).



«Отличная гонка! Конечно, очень хорошо собралась и норвежская команда на эту гонку. Показали, как надо работать и ходом, и стрельбой. Многие лидеры не сумели справиться со стрельбой. Приятно, что Халили стрельнул в ноль. Это его первая индивидуальная гонка на чемпионате мира, да и вообще, наверное, первый старт на большом празднике спорта. Но справился Халили хорошо, достойно выглядел. Может, на него меньше всех шла нагрузка в психологическом плане. Прекрасно, что человек сумел отработать так, как надо. Возможно, Карим ещё не готов быть в призёрах, но в шестёрку попал. Это прекрасно! И подтверждает то, что, стреляя на ноль, ты гарантированно будешь в десятке. Над этим компонентом надо работать. Рад за нашего молодого спортсмена!» — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, российские биатлонисты не смогли завоевать награды. Лидер команды Александр Логинов на первых двух огневых рубежах допустил три промаха, после чего выбыл из борьбы за медали. Подвела стрельба и Матвея Елисеева.



До последнего на медаль претендовал Халили. Россиянин точно стрелял на всех огневых рубежах, но уступил соперникам ходом. В итоге он финишировал пятым, став лучшим среди россиян.