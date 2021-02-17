Хованцев: такое количество промахов от Елисеева и Логинова, ну куда?!

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о результатах индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Гонку выиграл норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим среди россиян стал Карим Халили, он занял шестое место. Лидер сборной России Александр Логинов финишировал лишь 30-м, а Матвей Елисеев — 59-м.

«Начну с негатива. Мы проигрываем ходом, с чем это связано? Логинов, который был хорош до чемпионата мира, всё-таки его схема прошлого года, когда он стартовал снизу, показала, что она работала. Тренерам нужно было пересмотреть вопрос к высоте, нужно было его спустить вниз. Это было бы лучше для него. Второй негативный момент — стрельба. Такое количество промахов от Елисеева и Логинова, ну куда?! Для хорошего результата так не стреляют. Всё это отрицательная оценка всего этапа подготовки. Также это показывает, что спорстмены не восстанавливаются между стартами. Елисеев сказал, что шёл за Дале, а потом его отрубило. Это тоже показатель, они выхолщенные на кануне чемпионата мира.

Что касается позитива — Гараничев и Халили оправдали своё попадание в индивидуальную гонку. Можно говорить, что они были в дальней группе и скольжение было лучше, но тем не менее, ход одно, а стрельба — другое. Если бы Гараничев не махнул ещё один — восьмой. Халили отработал просто великолепно! Я видел Карима в Ханты-Мансийске на сборах, он стрелял очень быстро и точно. Потом это ушло, а теперь мы видим результат его работы. Ритмичная стрельба, для первого старта на чемпионате мира — отличный результат», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.