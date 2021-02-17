Васильев: Логинов и Елисеев — просто катастрофа

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Победителем соревнований стал норвежец Стурла Холм Легрейд. Второе место занял немец Арнд Пайффер, а тройку лучших замкнул Йоханнес Дале из Норвегии.
Лучшим среди россиян стал Карим Халили, он занял шестое место. Евгений Гараничев финишировал 16-м. Александр Логинов завершил гонку 30-м, а Матвей Елисеев – 59-м.
«Разочарование? Все остальные наши спортсмены, кроме Халили. Логинов и Елисеев — катастрофа. На чемпионат мира в таком состоянии приезжать нельзя. Думаю, Майгуров поговорит с тренерами, внесут корректировки», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».
На чемпионате мира российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали.
- 17 февраля 2021
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