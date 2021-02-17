Васильев: справился ли Халили, так как на него не давил груз ответственности? Очевидно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянина Карима Халили в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).



«Справился ли Халили, потому что на него не давил груз ответственности? Совершенно очевидно. У нас таких примеров была масса. А самый яркий пример — Евгений Редькин на Олимпиаде 1992 года, где он бежал, не особо ни на что не рассчитывая. Даже пробежал и чуть ли не сразу ушёл в гостиницу. И вдруг его начали по рации искать: «Где Женя? Он олимпийский чемпион». Это действительно так. Тебе просто говорят: «Пройди своим темпом и сделай ноль». Карим это сделал. Он всех порадовал, и себя прежде всего», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».



Напомним, Халили стал лучшим из российских биатлонистов, финишировав в индивидуальной гонке на шестом месте.

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