Васильев: справился ли Халили, так как на него не давил груз ответственности? Очевидно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянина Карима Халили в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).
«Справился ли Халили, потому что на него не давил груз ответственности? Совершенно очевидно. У нас таких примеров была масса. А самый яркий пример — Евгений Редькин на Олимпиаде 1992 года, где он бежал, не особо ни на что не рассчитывая. Даже пробежал и чуть ли не сразу ушёл в гостиницу. И вдруг его начали по рации искать: «Где Женя? Он олимпийский чемпион». Это действительно так. Тебе просто говорят: «Пройди своим темпом и сделай ноль». Карим это сделал. Он всех порадовал, и себя прежде всего», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Халили стал лучшим из российских биатлонистов, финишировав в индивидуальной гонке на шестом месте.
- 17 февраля 2021
-
20:11
-
19:57
-
19:23
-
19:17
-
19:11
-
19:05
-
18:55
-
18:53
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:28
-
18:27
-
18:24
-
18:10
-
17:46
-
17:32
-
16:39
-
16:05
-
16:01
-
15:23
-
14:11
-
13:55
-
13:16
-
12:20
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:24
-
11:17
-
11:09
-
10:09
-
09:40
-
09:24
-
09:11