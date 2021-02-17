Хованцев: Халили может выдержать эстафету, поставил бы его на второй или третий этап

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением об эстафетной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Хованцев предложил поставить в состав Карима Халили. Он стал шестым в индивидуальной гонке.

«Халили может выдержать эстафету в функциональном плане, он провёл всего одну гонку. Как стрелок, Карим надёжный. С учётом всех нюансов я бы поставил Халили на второй или третий этап. На первый этап будет стоять выбор между Гараничевым или Елисеевым, выбирать между ними. Латыпов и Логинов, само собой. Эдуард, конечно, на последний этап.

Сашу нужно ставить однозначно, несмотря на его промахи. Елисеев у нас всегда бегал первый этап, нужно смотреть, ставить его или нет. Тренеры лучше видят состояние спортсменов. Повторюсь, вместо Елисеева может бежать Гараничев. Также подведу итог, далее будут стоять на этапах Логинов, Халили и Латыпов», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.