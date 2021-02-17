Легрейд, выигравший индивидуальную гонку, не смог сдержать слёз. Видео

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд эмоционально отреагировал на победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Легрейд не допустил ни одного промаха и сумел опередить немца Арнда Пайффера. Третье место занял норвежец Йоханнес Дале.
После гонки Легрейд поделился эмоциями. Норвежец не смог сдержать слёз.
«В это сложно поверить. Победа на чемпионате мира — то, о чём мечтаешь всю жизнь. Хоть нынешний сезон и складывается успешно, я не ожидал, что выиграю золотую медаль на чемпионате мира. Это невероятно», — сказал Легрейд.
Запись можно посмотреть в «твиттере» IBU.
Российские биатлонисты не смогли завоевать награды. До последнего на медаль претендовал Карим Халили. Россиянин точно стрелял на всех огневых рубежах, но уступил соперникам ходом. В итоге он финишировал шестым, став лучшим в своей команде.
- 17 февраля 2021
-
20:11
-
19:57
-
19:23
-
19:17
-
19:11
-
19:05
-
18:55
-
18:53
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:28
-
18:27
-
18:24
-
18:10
-
17:46
-
17:32
-
16:39
-
16:05
-
16:01
-
15:23
-
14:11
-
13:55
-
13:16
-
12:20
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:24
-
11:17
-
11:09
-
10:09
-
09:40
-
09:24
-
09:11