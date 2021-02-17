Легрейд, выигравший индивидуальную гонку, не смог сдержать слёз. Видео

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд эмоционально отреагировал на победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Легрейд не допустил ни одного промаха и сумел опередить немца Арнда Пайффера. Третье место занял норвежец Йоханнес Дале.

После гонки Легрейд поделился эмоциями. Норвежец не смог сдержать слёз.

«В это сложно поверить. Победа на чемпионате мира — то, о чём мечтаешь всю жизнь. Хоть нынешний сезон и складывается успешно, я не ожидал, что выиграю золотую медаль на чемпионате мира. Это невероятно», — сказал Легрейд.

Запись можно посмотреть в «твиттере» IBU.

Российские биатлонисты не смогли завоевать награды. До последнего на медаль претендовал Карим Халили. Россиянин точно стрелял на всех огневых рубежах, но уступил соперникам ходом. В итоге он финишировал шестым, став лучшим в своей команде.