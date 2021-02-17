В СБР подтвердили, что Павлова и Латыпов включены в состав на сингл-микст на ЧМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщает, что Евгения Павлова и Эдуард Латыпов примут участие в сингл-миксте на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения). Гонка состоится завтра, 18 февраля.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники в СБР уже называл состав команды на эту гонку.

Сборная России на чемпионате мира по биатлону пока не завоевала ни одной медали. Лучший результат на счету Светланы Мироновой, которая заняла пятое место в индивидуальной гонке.

Сегодня, 17 февраля, состоялась мужская индивидуальная гонка. Лучшим среди россиян стал Карим Халили, он финишировал шестым. Победителем гонки стал норвежец Стурла Холм Легрейд.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения

Расписание соревнований (оставшиеся гонки)

18 февраля

17:15. Сингл-микст.



20 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

17:00. Эстафета, мужчины.



21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:15. Масс-старт, мужчины.