М. Фуркад — о Легрейде: это открытие для всех, он обретает статус новой звезды

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал победу норвежского биатлониста Стурлы Холм Легрейда в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).
«Он очень хороший биатлонист. В этом сезоне Стурла выступает просто отлично. Это открытие для всех, он обретает статус новой звезды.
Часто спрашивали, есть ли между мною и Легрейдом что-то общее. Кое-что есть. Но главное, мне кажется, его подход примерно такой же, какой был у меня в течение последних двух-трёх лет карьеры. Однако у него этот подход есть уже сейчас. С другой стороны в 21 год я был совсем другим. Никаких аналогий. Это действительно впечатляет. Возможно, впервые в истории биатлона мы видим спортсмена, который достиг зрелости в столь молодом возрасте», — приводит слова Фуркада L'Équipe.
- 17 февраля 2021
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