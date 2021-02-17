Рожков: не удивлён, что Халили и Гараничев стали лучшими

Чемпион мира 2000 года по биатлону Сергей Рожков поделился мнением о выступлении россиян в мужской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучшим среди россиян стал Карим Халили, он финишировал шестым. Евгений Гараничев показал 16-й результат.

«Халили? Очень приятно. Тем более он рос на моих глазах, я был президентом Федерации города Москвы. И я видел, как это всё происходит. И настрой его личного тренера, и Халили с его твёрдым уверенным взглядом человека, который знает, что он делает. Несмотря на то что ему говорили: «Надо делать так, а не так». Считаю, весь его тренерский штаб сработал очень хорошо. Хорошее начало для молодого спортсмена — показывать результат именно в классической гонке. Человек может на длинной дистанции понимать, какой у него расклад сил, как у него катят лыжи, как он может бороться с соперниками на рубеже. Он реально понимает, как может действовать тактически в некоторых моментах. Это хороший трамплин, чтобы прогрессировать. Уверенная, хорошая стрельба может нивелировать огрехи в его лыжной подготовке.

Не удивлён, что Халили и Гараничев стали лучшими. Женя — интересный человек. Его результаты на длинных дистанциях — не благодаря, а вопреки. Постоянно. Например, на Олимпийских играх на «двадцатке». Моё изначальное мнение было, что Женя приспособлен для длинных дистанций и стрельбе на большом количестве рубежей. А все его лучшие результаты оказались в классических гонках. Елисеев не в очень хорошей форме. И мотивация у Жени была такой — я хочу, я могу. Ну да, немного не хватило. Даже с одним промахом он не проходил бы в призы. То, что иногда не получается, — это работа тренера. Блин, ребят, давайте уже с Жекой поработайте», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.