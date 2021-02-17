«Надо жёстко разговаривать». Каминский выразил недовольство самоподготовкой Логинова

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Александра Логинова. Биатлонист готовился к новому сезону самостоятельно под руководством своего тренера Александра Касперовича.
«Матвей Елисеев большинство тренировок сбрасывал нашим аналитикам. С Сашей Логиновым такого контакта не получилось. С ним работает личный тренер, они всегда призывали не переживать, говорили, что всё будет хорошо. Здесь нам удалось собрать информацию. Но что было в подготовительный период, очень мало информации, она обрывочная.
Как вразумить? Надо не вразумлять, а жёстко разговаривать. Он всё-таки сотрудник ЦСП и обязан отчитываться, если получает там зарплату. Но не хочу вдаваться в детали, а то ещё обидится. Принимаю ситуацию такой, какая есть. Но очевидно, что результат не такой, какой был в прошлом году.
Не скидываю с себя ответственность, можно было поискать подход, но Саша очень закрытый человек, с ним тяжело», — цитирует Каминского ТАСС.
- 17 февраля 2021
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