Рожков: выигрыш Легрейда не закономерен, но прогнозируем

Чемпион мира 2000 года по биатлону Сергей Рожков подвёл итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения). Победителем гонки стал норвежец Стурла Холм Легрейд. Второе место занял немец Арнд Пайффер, тройку лучших замкнул Йоханнес Деле из Норвегии. Лучшим среди россиян стал Карим Халили, он финишировал шестым.

«Выигрыш Легрейда не закономерен, но прогнозируем. С его качеством стрельбы и уверенным ходом можно было предположить, что он один из реальных претендентов на золотую медаль. Но напряжение чемпионата мира — большая нагрузка на молодого спортсмена. Что он стал победителем ЧМ, больше говорит не о командном духе норвежцев. В каждой гонке они показывают, что способны выигрывать. Не один, так другой. Подобралась очень серьёзная команда.

Радует, что в разных гонках побеждают разные спортсмены. Это тоже очень интересно. Нет такого доминирования, как раньше.

Пайфер настроен примерно как Саша Логинов. Он, бывает, по сезону бежит и так, и сяк, и не стреляет, и не бежит. Одно у него получается, другое — не получается. На ЧМ собрался — хорошо бежал, хорошо стрелял. Очень сильно последний круг прошёл», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.