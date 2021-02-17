Елисеев — о выборе места подготовки к ЧМ: не голосую, у нас во многих моментах нет голоса

Российский биатлонист Матвей Елисеев признался, что тренерский штаб сборной не консультировался со спортсменами при выборе места подготовки к чемпионату мира, который проходит в Поклюке. Национальная команда готовилась к турниру в Поклюке, и такое решение сейчас критикуют многие эксперты, полагая, что место сборов было выбрано неправильно.
«Во-первых, насколько понимаю, тренерский штаб хотел остаться в Антхольце. Не получилось. В данном случае я не голосую. Во многих моментах у нас нет голоса. Хотелось бы его иметь? Да. Но, в любом случае, ориентируются на лидеров, а не на меня. Я ещё не дорос, чтобы со мной советовались», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».
Сегодня, 17 февраля, Елисеев занял 61-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали на турнире.
- 17 февраля 2021
-
22:49
-
22:43
-
22:28
-
22:12
-
21:54
-
21:21
-
21:15
-
20:39
-
20:11
-
19:57
-
19:23
-
19:17
-
19:11
-
19:05
-
18:55
-
18:53
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:28
-
18:27
-
18:24
-
18:10
-
17:46
-
17:32
-
16:39
-
16:05
-
16:01
-
15:23
-
14:11
-
13:55
-
13:16
-
12:20
-
12:00
-
12:00