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Елисеев — о выборе места подготовки к ЧМ: не голосую, у нас во многих моментах нет голоса

Елисеев — о выборе места подготовки к ЧМ: не голосую, у нас во многих моментах нет голоса
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Российский биатлонист Матвей Елисеев признался, что тренерский штаб сборной не консультировался со спортсменами при выборе места подготовки к чемпионату мира, который проходит в Поклюке. Национальная команда готовилась к турниру в Поклюке, и такое решение сейчас критикуют многие эксперты, полагая, что место сборов было выбрано неправильно.

«Во-первых, насколько понимаю, тренерский штаб хотел остаться в Антхольце. Не получилось. В данном случае я не голосую. Во многих моментах у нас нет голоса. Хотелось бы его иметь? Да. Но, в любом случае, ориентируются на лидеров, а не на меня. Я ещё не дорос, чтобы со мной советовались», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Сегодня, 17 февраля, Елисеев занял 61-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали на турнире.

Елисеев прокомментировал провал в индивидуальной гонке на ЧМ в Поклюке
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