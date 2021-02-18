«Трудно корректировать работу, с которой не согласен». Каминский — о тренировках Елисеева

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, комментируя итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира, признался, что недоволен подготовительной работой Матвея Елисеева. Биатлонист занял в индивидуальной гонке 61-е место. Елисеев, как и Александр Логинов, тренируется самостоятельно с личным наставником.

«На что рассчитывали? Что Саша Логинов может бороться. На Матвея мы не рассчитывали. Его задача была простая — отобраться в масс-старт. Но не знаю, почему он так быстро начал. Явно не своей скоростью пошел. Стреляй один-два промаха — и будешь в двадцатке.

Очевидно, что есть недоработки в подготовительном этапе. Мы знаем, что он сделал на 90 процентов. Но надо до конца разбираться, анализировать.

Почему не корректировали его работу? Трудно корректировать работу, с которой ты не согласен. С Логиновым можно подкорректировать, даже несмотря на то, что у него всё самостоятельно выстраивалось. Мы всё равно подсказываем. Есть понимание в плане функционала", — цитирует Каминского «Матч ТВ».