Хованцев: хотелось бы знать, кто таинственный тайный тренер Елисеева?

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев признался, что ему не нравится самоподготовка биатлониста Матвея Елисеева. Накануне, 17 февраля, Елисеев занял 61-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Елисеев готовился к сезону самостоятельно. Спортсмен сказал, что у него был свой тренер, но его имя называть он не стал.

«У меня вопросы по самоподготовке Елисеева, на которой он был перед началом нынешнего сезона. Хотелось бы знать: кто его таинственный тайный тренер, с которым он готовится? По результатам прогресса в работе Елисеева не видно. Скорее, наоборот.

Если в прошлом сезоне он реально был с Логиновым во главе мужской команды, заезжал на высокие места в первой половине сезона, то сейчас – ни одной действительно удачной личной гонки на его счету в Кубке мира», — цитирует Хованцева «Спорт день за днем».