Дмитрий Губерниев: Логинов пишет себе планы сам. Но где же личный тренер Касперович?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с самоподготовкой биатлониста Александра Логинова. Личным тренером спортсмена является Александр Касперович, работающий со сборной Болгарии.

«Кстати, обратите внимание, это я давно знал, но теперь инфу все ведают: Логинов который год уже тренируется сам и планы пишет себе сам, но где же личный тренер Касперович? Неужели в Болгарии?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Вчера, 17 февраля, Логинов занял 30-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучший результат среди россиянин продемонстрировал Карим Халили, ставший шестым. Победу одержал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Сборная России на чемпионате мира пока не завоевала ни одной медали.