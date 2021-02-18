Елисеев — о возможной работе Фуркада со сборной России: опустошить бюджет он может

Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил возможность работы француза Мартена Фуркада со сборной России.
«Думаю, что опустошить бюджет, которого и так не хватает, он может. Иностранные специалисты дорого обходятся. Подход к подготовке в России и за рубежом сильно различается. Если они в месяц на сборе проводят неделю или дней десять, то в России сидишь 25 дней и, дай бог, пять дней дома.
Конечно, это было бы интересно, но вопрос в том, насколько бы он нам подошёл», – приводит слова Елисеева ТАСС.
Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион (абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира (первый в истории биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира семь раз).
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